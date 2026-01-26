En vivo
Bogotá

El grito de auxilio de Martinik: robo en norte que reaviva el debate sobre la inseguridad en Bogotá

Una ciudadana increpó al alcalde Galán tras un violento asalto en la calle 134. El video, viral en redes, expone la creciente preocupación por la delincuencia armada en la capital.

