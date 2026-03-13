En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Desmantelan fábrica de placas falsas en Itagüí usadas para delitos y evadir controles

Desmantelan fábrica de placas falsas en Itagüí usadas para delitos y evadir controles

En este lugar, en medio de placas legales, expertos pudieron identificar también otras 515 falsas que eran vendidas, cada una, por 120.000 pesos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad