Polo Polo reaparece tras 'quemada' en elecciones legislativas y anuncia apoyo a De La Espriella

Después de cinco días de las elecciones legislativas, el representante Miguel Polo Polo reapareció en redes sociales tras confirmarse que fue uno de los políticos que se 'quemó' en las votaciones del 8 de marzo, que definió a los nuevos integrantes del Senador de la República para el periodo 2026-2030.

A través de un video publicado en su cuenta de X, Polo Polo rompió el silencio y agradeció a los cerca de 50.000 electores que lo apoyaron en las urnas. De hecho, aseguró que camino político no termina aquí y seguirá trabajando en su línea política.

"Fueron casi 50.000 personas que respaldaron y creyeron este proyecto político, a quienes les digo: esto no ha terminado, esto apenas empieza. Esto fue una batalla, pero vamos a ganar la guerra", dijo.



Apoyo a campaña presidencial

En el video, el congresista saliente también aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores de cara a las elecciones presidenciales. Anunció que continuará respaldando la candidatura del abogado Abelardo De La Espriella, a quien se refirió como “nuestro tigre”, y pidió unidad para impulsar su aspiración a la Casa de Nariño.

“Ahora más que nunca tenemos que estar unidos para llevar a Abelardo De La Espriella, a nuestro tigre, a la Presidencia de la República. Yo, Miguel Polo Polo, sigo firme con Abelardo, sigo firme con Colombia y sigo firme por la patria”, expresó en el mensaje difundido en redes sociales.



El pronunciamiento del representante se da un día después de que De La Espriella formalizara su candidatura presidencial por el movimiento Defensores de la Patria. Durante un acto de inscripción ante la Registraduría, el aspirante presentó como su fórmula vicepresidencial al economista José Manuel Restrepo, exministro de Comercio, Industria y Turismo y de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque.

En ese evento, el candidato comparó el eventual papel de Restrepo en su administración con el del actual secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al asegurar que tendría un rol clave en temas económicos y de relaciones internacionales.

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Vale recordar que las elecciones presidenciales en Colombia están programadas para el 31 de mayo y, en caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos, se realizará una segunda vuelta el 21 de junio.