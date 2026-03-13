En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Noticias  / Polo Polo reaparece tras 'quemada' en elecciones legislativas y anuncia apoyo a De La Espriella

Polo Polo reaparece tras 'quemada' en elecciones legislativas y anuncia apoyo a De La Espriella

El congresista saliente publicó un video en sus redes sociales, reaccionando a los resultados de las votaciones, pues no le alcanzó para mantener su curul como representante.

Publicidad

Publicidad

Publicidad