José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de De La Espriella: “No vengo a polarizar, sí a unir”

En el marco de los movimientos estratégicos de cara a las elecciones presidenciales de mayo, el abogado Abelardo De La Espriella anunció a José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial

Restrepo, reconocido economista, exministro de Hacienda y hasta ahora rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA), representa un perfil moderado y académico que busca equilibrar la percepción de la campaña de De la Espriella.

Una alianza gestada en Barranquilla

El desenlace de esta unión política se produjo la noche anterior en Barranquilla, durante una cena en la residencia de De La Espriella a la que Restrepo asistió en compañía de su esposa. Según relató Restrepo en diálogo con Mañanas Blu, el encuentro fue una oportunidad para discutir asuntos de país y economía, basados en su experiencia y en el concepto de "país milagro" que propone el candidato presidencial.

A pesar de que solo se habían cruzado en tres ocasiones anteriores, Restrepo aceptó la propuesta de inmediato: "Este no es un momento para pensar porque lo que nos estamos jugando es el futuro del país. Es un momento en donde tenemos que gastarnos todos el liderazgo para recuperar las libertades y la democracia", afirmó el ahora candidato vicepresidencial.



Tras la decisión, Restrepo oficializó su renuncia a la rectoría de la EIA, efectiva a partir del 11 de marzo para dedicarse de lleno a la contienda electoral.

El puente hacia la unidad y el centro

Mientras que De La Espriella es percibido por algunos sectores como una figura de posiciones radicales, Restrepo se define como un "consensuador por naturaleza". Su principal objetivo en la campaña será aportar una visión de unidad en la diversidad, buscando atraer no solo a sectores de derecha y centroderecha, sino incluso a ciudadanos que votaron por el actual presidente Gustavo Petro y buscan una opción distinta.

"Yo lo que vengo a aportar es eso... vengo a construir no polarización, sino unidad", enfatizó Restrepo, defendiendo además el carácter demócrata de su compañero de tiquete.

Su intención es servir de puente con figuras de otras corrientes políticas, como Paloma Valencia —por quien votó en la reciente consulta—, Juan Daniel Oviedo y David Luna, bajo la premisa de que el país necesita más unión que desunión.

