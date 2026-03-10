Recuperan más de 3.500 galones de combustible robado por red del Clan del Golfo

El Ejército intensificó las operaciones contra el robo de hidrocarburos en la región, especialmente en el área del poliducto Colorados – Galán, donde en el último año se han recuperado más de 130.000 galones de combustible.

El reporte fue entregado por el comandante de la Quinta Brigada del Ejército, coronel Gerson Molina, quien explicó que estas acciones se realizan de manera coordinada con el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos (GOES).

De acuerdo con el oficial, en lo que va corrido de este año ya se han recuperado cerca de 30.000 galones de combustible, mientras que solo en la última semana fueron incautados más de 3.500 galones en operativos realizados en zonas limítrofes entre Santander y el sur del Cesar.

Durante estos procedimientos también fueron capturadas seis personas señaladas de participar en esta actividad ilícita, en operaciones adelantadas por tropas del Batallón Ricaurte.



“Estamos desarrollando operaciones coordinadas con el GOES Hidrocarburos para atacar la economía ilícita relacionada con el robo de combustible. En nuestra área de operaciones del poliducto Colorados – Galán el año pasado recuperamos más de 130.000 galones, y en lo corrido de este año llevamos cerca de 30.000”, señaló el coronel Molina.

Según explicó el comandante de la Quinta Brigada, el combustible hurtado es utilizado por grupos armados organizados, entre ellos estructuras del Clan del Golfo, con dos propósitos principales: “el procesamiento de clorhidrato de cocaína y la comercialización ilegal al menudeo, lo que representa una importante fuente de financiamiento para estas organizaciones criminales”.

El Ejército indicó que las operaciones continuarán en esta zona del nororiente del país para frenar el robo de hidrocarburos.