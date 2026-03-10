En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Vandalizan sede de campaña de Abelardo de la Espriella en Bucaramanga

Vandalizan sede de campaña de Abelardo de la Espriella en Bucaramanga

Ocurrió durante la marcha de la mujer que se realizaba en Bucaramanga este lunes 9 de marzo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad