Vandalizan sede de campaña de Abelardo de la Espriella en Bucaramanga

Un nuevo hecho de vandalismo se registró en las últimas horas contra la sede de campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en Bucaramanga. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que varios hombres encapuchados ingresan al lugar y destruyen material publicitario del aspirante político.

El hecho ocurrió en la sede ubicada en la carrera 33 con calle 38, en pleno barrio El Prado. En las imágenes se observa a cuatro hombres encapuchados que saltan la reja de la casa y rompen una valla con el rostro del candidato.

De acuerdo con los reportes, los hechos se presentaron mientras en la ciudad se desarrollaba la marcha por el Día de la Mujer. En el video también se ve a varias personas grabando desde el exterior de la reja y a otra más portando una bandera de color negro.

La Policía Metropolitana confirmó el ataque y los actos de vandalismo registrados en el lugar. Por su parte, el secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto, indicó que el balance preliminar da cuenta de daños en ventanas, botellas partidas contra las paredes y afectaciones a pancartas y publicidad de la campaña.



Jaime Andrés Beltrán, delegado para las regiones de la campaña del candidato presidencial rechazó el ataque contra la sede en Bucaramanga.

"No es un acto de vandalismo, es un atentado contra la democracia, somos respetuosos de las diferencias ideológicas, políticas, de los pensamientos distintos frente a la vida, frente al sexo, frente al desarrollo de la libre personalidad, pero eso no es excusa para atentar contra los que piensan distinto porque se hace curioso que los que levantan la bandera de libertad, la bandera de respeto termina atentando contra los que piensan distinto", dijo Beltrán.

Este es el segundo ataque que se registra contra la sede política del candidato en la capital santandereana. El pasado 28 de enero, desconocidos lanzaron pintura contra una de las vallas y rompieron vidrios del inmueble. En ese momento también ingresaron al jardín de la casa tras saltar la reja para vandalizar la publicidad instalada en el sitio.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a las personas que participaron en estos actos. La Policía revisa videos y otras evidencias con el fin de individualizar a los responsables.