Partido de fútbol organizado por un concejal terminó en disturbios y disparos en Florida, Valle

Lo que comenzó como una jornada deportiva terminó convertido en un campo de batalla, luego de que se desatara una riña al interior de una cancha sintética de fútbol en el municipio de Florida, Valle. Allí, los asistentes se enfrentaron entre sí, generando una estampida, tanto así que en algunos videos se ve cómo uno de los asistentes hace disparos al aire.

En el lugar tuvo que intervenir la Policía, ya que el desorden se extendió por varias cuadras. Bladimir Cerón, secretario de Gobierno de Florida, manifestó que todo habría iniciado por una riña entre familiares durante el evento, que es organizado por un concejal de ese municipio.

"Los hechos presentados se dieron con ocasión de una riña intrafamiliar que se presentó al interior de este establecimiento, lo que llevó a que un grupo de personas, de forma indiscriminada, activaran un arma de fuego traumática, originando alteraciones al orden público en este lugar. Sin embargo, la Policía Nacional atendió de forma oportuna estos hechos", dijo el secretario.

Por su parte, el concejal Víctor Angulo explicó que es un torneo que reúne a las diferentes comunas del municipio y que se evaluará con las autoridades su continuidad después del caos, que además de disparos al aire dejó dos personas lesionadas.



"Se presento una riña, esas son cosas que se salen de las manos. De pronto personas desadaptadas, ajenas a lo que yo realizo, como lo es este torneo donde buscamos acoger personas, niños y jóvenes de nuestro municipio. Llegan familias y uno no cuenta con que vaya a sucedes esto, pero en medio de la gente que estaba corriendo resultaron dos personas golpeadas, a una le cogieron puntos y la otra no fue tan grave, solo raspones", expresó el cabildante.

Las autoridades informaron que al concejal la Policía le impondrá un comparendo y el establecimiento será cerrado temporalmente porque, al momento de la inspección, no contaba con la documentación requerida para su funcionamiento, mientras se avanza en la identificación del hombre que realizó disparos al aire.