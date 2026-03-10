En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Partido de fútbol organizado por un concejal terminó en disturbios y disparos en Florida, Valle

Partido de fútbol organizado por un concejal terminó en disturbios y disparos en Florida, Valle

En medio de los hechos tuvo que intervenir la Policía, ya que el desorden se extendió por varias cuadras y dejó dos personas lesionadas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad