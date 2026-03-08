En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Tropas del Ejército fueron atacadas en zona rural de El Cerrito, Valle, durante jornada electoral

Tropas del Ejército fueron atacadas en zona rural de El Cerrito, Valle, durante jornada electoral

De acuerdo con el reporte entregado por el Ejército Nacional, el hostigamiento causó pánico, pero no dejó soldados ni civiles lesionados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad