Tropas del Ejército fueron atacadas en zona rural de El Cerrito, Valle, durante jornada electoral

Durante la jornada electoral en el Valle del Cauca, tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional de Colombia fueron blanco de un ataque por parte de disidencias de las Farc, mientras adelantaban labores de seguridad en un puesto de votación.

El hecho ocurrió en el corregimiento de Tenerife, en el municipio de El Cerrito, y generó temor entre los habitantes de la zona. De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, el hostigamiento no dejó soldados ni civiles lesionados.

“En Tenerife se presenta un hostigamiento a las 12:20 del día contra las tropas que estaban prestando seguridad en el puesto de votación. La situación se logró controlar para que la gente pudiera continuar con la jornada electoral. La estructura Adán Izquierdo llega a la zona, encuentra a las tropas prestando seguridad y, desde la parte externa y algunas viviendas, realizan disparos contra los soldados”, dijo el brigadier general Juan Oduber Rendón Pérez, comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional de Colombia.

Por otra parte, desde el Puesto de Mando Unificado instalado en Cali informaron que, durante la jornada electoral, se han impuesto 31 comparendos por actividades de propaganda política, de los cuales 17 corresponden a Cali y 15 a otros municipios del departamento.



Asimismo, las autoridades reportaron una persona capturada por el delito de constreñimiento al sufragante en el municipio de Cartago.