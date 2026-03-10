Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 10 de marzo de 2026

El chance Caribeña Día se ha posicionado como uno de los sorteos más populares entre los jugadores en Colombia. Operado por Apuestas La Caribeña, este juego ha logrado mantener la confianza de miles de apostadores gracias a la transparencia con la que se realizan los sorteos y a la rápida publicación de los resultados oficiales.



Número ganador de Caribeña Día hoy, martes 10 de marzo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este el martes 10 de marzo de 2026 es el 6290 - 6. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador: 6290

Dos últimas cifras: 90

Tres últimas cifras: 290

La quinta: 6

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El sorteo Caribeña Día tiene un horario establecido que permite a los apostadores planear sus jugadas con anticipación.

Lunes a sábado: 4:00 p. m.



Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales suelen difundirse pocos minutos después a través de los canales autorizados. Esta rapidez en la publicación de la información se ha convertido en un factor clave para fortalecer la credibilidad del juego entre los participantes.



Modalidades para apostar en Caribeña Día

Uno de los aspectos que explica la popularidad de este chance es la diversidad de modalidades de apuesta que ofrece. Estas opciones permiten que cada jugador elija la forma de participar según su estrategia, preferencias o presupuesto.

Las principales modalidades disponibles son:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin tener en cuenta el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios diferentes, que dependen del nivel de precisión de la apuesta y del valor jugado por el participante.



Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día

Otro factor que ha contribuido a la popularidad de este sorteo es que permite participar con montos accesibles para la mayoría de los jugadores.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Este rango facilita que tanto los apostadores ocasionales como quienes juegan con mayor frecuencia puedan participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado para realizar el proceso de reclamación del premio. Para completar el trámite es necesario presentar algunos documentos básicos.

Documentos requeridos



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

Dependiendo del monto ganado, las entidades operadoras pueden solicitar documentación adicional:

