En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Siete cuerpos recuperados por la UBPD en cementerio de Caldas tras nueve días de búsqueda

Siete cuerpos recuperados por la UBPD en cementerio de Caldas tras nueve días de búsqueda

Según la entidad, se trataría de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado que habrían sido inhumadas allí entre 1998 y 2006

Publicidad

Publicidad

Publicidad