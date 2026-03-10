Siete cuerpos recuperados por la UBPD en cementerio de Caldas tras nueve días de búsqueda

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó siete cuerpos en el cementerio del corregimiento de Florencia, en el municipio de Samaná, Caldas, durante una intervención forense que se extendió por nueve días. Según la entidad, se trataría de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado que habrían sido inhumadas allí entre 1998 y 2006

Las labores se desarrollaron en cinco sitios de interés forense previamente identificados dentro del cementerio, tres sepulturas individuales, dos fosas colectivas y un lugar de interés en bóveda.

Según la UBPD, este trabajo corresponde a la segunda fase de intervención adelantada por la Unidad de Búsqueda en el cementerio de Florencia, en el municipio de Samaná en Caldas, priorizado como punto clave para esclarecer casos de desaparición en el oriente del departamento.

“El cementerio del corregimiento de Florencia fue priorizado por la UBPD como un sitio de interés para la búsqueda de personas desaparecidas, a partir de un proceso investigativo que permitió identificar su posible relación con hechos ocurridos durante el conflicto armado en esta región del oriente de Caldas”.



Los cuerpos recuperados corresponden a personas que habrían sido inhumadas entre 1998 y 2006 en el contexto del conflicto armado.

De acuerdo con Andrés Felipe Marín, coordinador del equipo de la UBPD en el departamento, los hallazgos fueron posibles gracias a un proceso previo de investigación que incluyó la revisión de archivos históricos, artículos de prensa y testimonios de habitantes del corregimiento.

“Como resultado de los nueve días de trabajo, se recuperaron siete cuerpos de interés para los procesos de búsqueda y se tomaron muestras genéticas a una decena de cráneos que ya se encontraban salvaguardados en acciones preventivas”, explicó Marín.

Siete cuerpos recuperados por la UBPD en cementerio de Caldas // Foto: UBPD

Publicidad

Los cuerpos fueron trasladados al Centro Integral de Abordaje Forense e Identificación de la Unidad de Búsqueda en Bogotá, donde continuarán los análisis antropológicos, odontológicos y genéticos que permitirán avanzar en su identificación.

Según la entidad, el cruce de información documental y testimonial permitió establecer una orientación de identidad sobre los cuerpos recuperados, lo que podría facilitar el proceso de identificación y acercar a las familias a conocer el destino de sus seres queridos.

Durante la intervención también se realizaron encuentros con familiares de personas desaparecidas que podrían estar inhumadas en el cementerio. En estos espacios se tomaron ocho muestras genéticas y se recibieron tres nuevas solicitudes de búsqueda.

Publicidad

El proceso contó con el apoyo de organizaciones sociales que habían documentado previamente el lugar, entre ellas la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná, el Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (Cedat) y la organización Equitas.

Además, la Unidad de Búsqueda destacó la participación de la comunidad del corregimiento de Florencia, cuyos testimonios sobre las personas desaparecidas han permitido aportar detalles clave para orientar los procesos de identificación.