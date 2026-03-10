Conductor atrapado en deprimido de la 94 en Bogotá dice que agua le llegó hasta el cuello

Después de las lluvias e inundaciones ocurridas en la tarde del lunes 9 de marzo, Blu Radio conoció el testimonio de Daniel Rocha, uno de los conductores de un vehículo Renault plateado que, junto a otros dos carros, quedó atrapado en el agua tras la inundación del deprimido de la calle 94.

Según cuenta, el agua les llegó hasta el pecho y, por fortuna, pudieron salir por la ventana. Sin embargo, tras este hecho, no ha recibido respuesta o comunicación del Distrito por los daños a su carro. Por su parte, asegura que el vehículo quedó completamente averiado y no tiene la capacidad económica para repararlo.

Porque el agua empezó a entrar muy rápido al carro, entonces alcanzó a cubrirnos como hasta el pecho. Traté como de coger los objetos, a ver si agarraba un celular y nos tocó salir. Menos mal el vidrio estaba abajo porque el carro apenas se apagó, solo que la parte eléctrica como que medio se activaba. Igual, donde pudimos salir, las puertas estaban como presionadas por el agua y no se podía abrir. Nos salimos por la ventana y bueno, pues ya ahí caminamos hacia una orilla relató Daniel.

Así las cosas, el IDIGER, la entidad encargada de la atención de emergencias en Bogotá, confirmó que estas lluvias podrían haber llenado 22 piscinas olímpicas. Asimismo, reconocieron que hay una falla en el sistema de evacuación para evitar inundaciones, “por lo cual ya hay atención del Acueducto en esto”.

“Y con el Acueducto hemos venido verificando efectivamente cuáles fueron las condiciones que dieron cuenta de esa condición de incapacidad de drenaje de las aguas lluvias en este deprimido y en otros puntos. Hay alguna afectación que tiene que efectivamente revisar el Acueducto para poder garantizar la evacuación de las aguas lluvias. Si hubiera funcionado al 100 %, pues no hubiéramos tenido esa condición”, concluyó el director del IDIGER, Guillermo Escobar.



Por ahora, no hay respuesta sobre quién sería el responsable de responder por los daños a los carros particulares afectados. Sin embargo, desde el Distrito afirman que ya están listos los planes de atención frente a próximas emergencias que se puedan presentar.