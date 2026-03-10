En vivo
Bogotá  / Conductor atrapado en deprimido de la 94 en Bogotá dice que agua le llegó hasta el cuello

Conductor atrapado en deprimido de la 94 en Bogotá dice que agua le llegó hasta el cuello

Por el mal funcionamiento de la motobomba de desagüe, se inundó el deprimido de la calle 94 en Bogotá. En este hecho quedaron tres vehículos atrapados en medio del agua.

