INS llama a revisar vacunación ante vigilancia por sarampión y fiebre amarilla

El Instituto Nacional de Salud (INS) informó que en Colombia se han confirmado hasta el momento tres casos importados de sarampión, los cuales continúan en estudio y no han presentado variaciones en las últimas semanas, mientras las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica para evitar nuevos contagios.

La directora del INS, Diana Pava, explicó que el país realiza seguimiento permanente a diferentes virus respiratorios que circulan durante todo el año, entre ellos influenza, parainfluenza y otros virus distintos al COVID-19. En ese contexto también se mantiene la vigilancia del sarampión, especialmente por el comportamiento que ha tenido la enfermedad en varios países del continente.

Según indicó, en América se ha registrado un aumento de casos asociado, entre otros factores, a la disminución de la vacunación en algunas poblaciones. Actualmente países como México, Estados Unidos y Canadá presentan situaciones que están siendo monitoreadas por las autoridades sanitarias internacionales.

En Colombia, el Instituto Nacional de Salud realiza vigilancia tanto epidemiológica como por laboratorio en articulación con las entidades territoriales y los laboratorios departamentales de salud pública, con el fin de identificar oportunamente posibles casos.



Las autoridades recordaron que el país se mantiene en un contexto de eliminación sostenida de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita. Sin embargo, la aparición de casos importados sigue siendo un riesgo debido a la movilidad internacional.

Por esta razón, el llamado también se extiende a las personas que planean viajar al exterior, quienes deben revisar previamente su esquema de vacunación, tanto para sarampión como para fiebre amarilla, dependiendo del destino.

La recomendación de las autoridades sanitarias es verificar el carnet de vacunación y completar las dosis que hagan falta. En el caso del sarampión, los niños deben contar con dos dosis de la vacuna triple viral. Si no se tiene certeza del esquema de vacunación, se recomienda recibir la dosis correspondiente.

Publicidad

Además, quienes tengan previsto viajar a países con circulación activa de estas enfermedades deben aplicarse las vacunas necesarias con anticipación, idealmente entre 15 días y un mes antes del viaje.

El INS reiteró que estas orientaciones están establecidas en una circular emitida junto con el Ministerio de Salud, en la que se definen los grupos susceptibles y las acciones de búsqueda para identificar personas que puedan estar en riesgo.

Las autoridades también insistieron en mantener medidas de prevención frente a síntomas respiratorios, como el lavado de manos, cubrirse al estornudar y usar tapabocas cuando sea necesario, con el fin de reducir la transmisión de enfermedades.