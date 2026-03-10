En vivo
Salud  / INS llama a revisar vacunación ante vigilancia por sarampión y fiebre amarilla

INS llama a revisar vacunación ante vigilancia por sarampión y fiebre amarilla

En Colombia solo hay tres casos importados de sarampión que siguen en estudio y no han variado en las últimas semanas. También se reiteró la importancia de revisar la vacunación antes de viajar.

