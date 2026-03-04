Barrancabermeja refuerza vacunación tras caso de sarampión confirmado en Bucaramanga

La confirmación de un caso positivo de sarampión en Bucaramanga, correspondiente a un hombre de 35 años con antecedente de viaje internacional, encendió las alertas sanitarias en el departamento. Aunque en Barrancabermeja no se reportan contagios, las autoridades reforzaron las acciones de prevención y vigilancia epidemiológica.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, el caso fue catalogado como importado y activó los protocolos de aislamiento y seguimiento de contactos por parte de las autoridades sanitarias.

Frente a este panorama, el Distrito reiteró el llamado a la comunidad para revisar y completar los esquemas de vacunación.

Andrés Manosalva Camargo, secretario de Salud de Barrancabermeja, aseguró que se mantienen activas las acciones en el marco del Programa Ampliado de Inmunización y la vigilancia epidemiológica articulada con el departamento y el Instituto Nacional de Salud.



“Es fundamental que todos los menores cuenten con su esquema completo de vacunación y que los adultos que no tengan claridad sobre su carné se apliquen una dosis de refuerzo. En nuestro territorio contamos con los biológicos suficientes y no se registran casos autóctonos; los reportados en el país han sido importados. El llamado es a prevenir y proteger a toda la población”, señaló el funcionario.

El esquema de vacunación contra el sarampión inicia a los 12 meses de edad y contempla una segunda dosis a los 18 meses. Asimismo, niños y niñas menores de 5 años, población hasta los 10 años, adolescentes y adultos hasta los 59 años que no tengan registro o no recuerden su estado vacunal, deben acercarse al punto de vacunación más cercano para completar su esquema.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire a través de gotas respiratorias cuando una persona infectada tose o estornuda. Entre los síntomas más comunes están fiebre alta, tos, congestión nasal, ojos enrojecidos y erupción en la piel.

Las autoridades reiteraron que la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas, está disponible en todos los puntos de vacunación del Distrito.