En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Barrancabermeja refuerza vacunación tras caso de sarampión confirmado en Bucaramanga

Barrancabermeja refuerza vacunación tras caso de sarampión confirmado en Bucaramanga

En Santander solo se ha reportado un caso de sarampión, un hombre de 35 años que vive en la comuna 12 de Bucaramanga.

Publicidad

Publicidad

Publicidad