Contraloría advierte a la ANI que puede perder el pulso del Muelle 13 de Buenaventura

La Contraloría General de la República advierte a la ANI que puede terminar perdiendo el pulso contra el Grupo Portuario en medio de la polémica por el Muelle 13 de Buenaventura.

El año pasado, la Anla ordenó suspender las actividades del Muelle 13 argumentando graves afectaciones al medio ambiente, y desde entonces el Gobierno ha intentado terminar los contratos de Grupo Portuario, no solo en Muelle 13 sino también en otros terminales en Buenaventura.

Hoy la Contraloría le dice a la ANI que existe un riesgo jurídico y económico en medio de las acciones del Grupo Portuario contra la ANI, tanto en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como en el Tribunal de Arbitramento. Entre otras cosas, en concepto del ente de control, hoy está vigente una resolución de la ANI que estableció que Grupo Portuario opera una Unidad Portuaria, por lo que Muelle 13 no puede entenderse como un asunto aislado.

Muelle 13 Foto: El Espectador

"Igualmente son latentes las consecuencias por el no acatamiento de lo ordenado por el Tribunal de Arbitramento en el asunto No. 156828, mediante el Acta No. 5 del 23 de septiembre de 2025, que impide la terminación del contrato de Concesión Portuaria No. 018 de 1997 a la ANI, hasta que se emita el laudo arbitral", agregó la Contraloría.



La advertencia no es vinculante para la ANI.