Tribunal mantiene suspendida la operación del muelle 13 de Buenaventura

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) de mantener suspendida la operación del muelle 13 de Buenaventura.

La decisión, tomada el 17 de septiembre de 2025, negó la medida cautelar presentada por el Grupo Portuario, que buscaba revertir la orden emitida mediante la Resolución 004 del 2 de enero de este año.

La corporación judicial concluyó que las pruebas allegadas al proceso no demuestran una correcta caracterización de los componentes físico, biótico y socioeconómico del área de influencia del proyecto.

Asimismo, determinó que las valoraciones de los impactos ambientales no corresponden a las condiciones actuales del puerto y que las medidas de manejo establecidas no resultan suficientes ni eficaces para atender los efectos derivados de la operación.



El análisis del Tribunal señaló que ni los argumentos ni las pruebas aportadas demuestran una correcta caracterización de los componentes físico, biótico y socioeconómico, ni una valoración de impactos ambientales acorde con las condiciones actuales del área de influencia y de las actividades portuarias.

Tampoco se evidenció que las medidas de manejo implementadas sean suficientes y eficaces para atender con certeza los impactos generados.

La corporación aclaró que la decisión no constituye prejuzgamiento, sino que corresponde a una determinación en la etapa temprana del proceso, en la que se confirmó la suspensión provisional del proyecto decretada el 20 de febrero de 2025. Con ello, la operación del muelle 13 permanecerá suspendida mientras avanza el proceso judicial y se revisan los requisitos ambientales de la concesión.