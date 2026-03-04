El Parque Nacional Natural Tayrona confirma el día en que reabrirá en marzo

La Defensoría del Pueblo informó que la reapertura del parque este 5 de marzo se acordó tras mesas de trabajo con entidades del Estado y representantes del pueblo Kogui, con el objetivo de garantizar la protección ambiental del parque y el respeto por su valor cultural y espiritual.

La entidad señaló que los diálogos se adelantaron desde el 18 de febrero, con la participación de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación y autoridades indígenas, entre otras instituciones.

Así luce el Parque Tayrona tras 15 días de cierre. Foto: Parques Nacionales de Colombia

De acuerdo con la Defensoría, las conversaciones permitieron avanzar en acuerdos para la reapertura del parque bajo lineamientos concertados, orientados a proteger el área natural y a garantizar el bienestar de las comunidades que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Según explicó la entidad, durante este proceso se desplegó un equipo técnico y humano para acompañar la búsqueda de soluciones a las problemáticas identificadas en el territorio y facilitar espacios de concertación entre las partes.



Sus playas, rodeadas de exuberante vegetación tropical y montañas, ofrecen una experiencia única en contacto con la naturaleza. Foto: Getty Images

Es importante recordar que el Tayrona había sido cerrado temporalmente el pasado 17 de febrero, mediante la Resolución 091 de 2026, como una medida preventiva para proteger la vida y la integridad de visitantes, comunidades y funcionarios, así como para restablecer condiciones de seguridad dentro del área protegida.

La decisión se tomó luego de una serie de situaciones registradas en los accesos al parque, entre ellas bloqueos en entradas como El Zaino y Neguanje, intimidaciones al personal de la entidad y cobros no autorizados a visitantes, lo que llevó a las autoridades a suspender el ingreso.