Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / En VIVO: Debate Claudia López y Leonardo Huerta de la Consulta de las Soluciones 2026

En VIVO: Debate Claudia López y Leonardo Huerta de la Consulta de las Soluciones 2026

Blu Radio transmite el debate presidencial entre Claudia López y Leonardo Huerta, precandidatos de la Consulta de las Soluciones. Economía, seguridad, salud y reactivación son los temas centrales del encuentro moderado por Camila Zuluaga y Ricardo Ospina.

