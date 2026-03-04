En VIVO: Debate Claudia López y Leonardo Huerta de la Consulta de las Soluciones 2026

En desarrollo se encuentra el debate presidencial de la Consulta de las Soluciones, un espacio organizado por Blu Radio en el que los precandidatos Claudia López y Leonardo Huerta exponen sus propuestas frente a los principales desafíos del país.

Bajo la moderación de Camila Zuluaga y Ricardo Ospina, el debate La Elección es Colombia busca centrarse en soluciones técnicas y viables, dejando a un lado la retórica política. Los aspirantes presentan cómo planean enfrentar temas como la inflación, la seguridad en las regiones y la crisis del sistema de salud, en busca de demostrar la viabilidad de sus programas de gobierno.

El encuentro está estructurado por bloques temáticos que abordan asuntos clave de la agenda nacional: control de precios, generación de empleo, infraestructura energética, tarifas de servicios públicos y lucha contra la corrupción.

Uno de los momentos esperados será el segmento “Tablero de la verdad”, donde los precandidatos deberán responder con un claro “sí” o “no” sobre la viabilidad fiscal de sus propuestas. El espacio concluirá con las reflexiones finales de los moderadores sobre la coherencia técnica y política de cada plan.

