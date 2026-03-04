En vivo
Fiscalía imputa a alias Jhon Mechas y jefes del frente 33 por violencia en Catatumbo

Fiscalía imputa a alias Jhon Mechas y jefes del frente 33 por violencia en Catatumbo

Integrantes del grupo armado ilegal habrían promovido acciones violentas que generaron miedo y zozobra en la comunidad, así como graves violaciones a los derechos humanos.

Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 4 de mar, 2026

