Accidente de implicados en crimen de hermanas en Malambo se dio mientras practicaban piques ilegales

De la manera más impensada cayeron, literalmente, los dos primeros implicados en el secuestro y posterior crimen de las hermanas Sherydann Sofía, de 14 años, y Keyla Nicolle, de 17, halladas enterradas en el municipio de Malambo, Atlántico.

Alias 'Tata', hoy capturado, y otro adolescente involucrado fueron ubicados en la Clínica Altos de San Vicente de Barranquilla el pasado viernes en la madrugada, minutos después de sufrir un accidente en motocicleta cuando, al parecer, realizaban piques ilegales en Puerto Colombia y terminaron estrellados contra el pavimento, lo que incluso dejó a uno de ellos con fractura en una de sus piernas.

Mientras eran atendidos por los médicos, en la clínica encendieron los celulares de ambos jóvenes para ubicar a los parientes e informarles su estado de salud, pero los primeros en llegar fueron las unidades del Gaula que les seguían la pista hacía más de una semana por la desaparición de las dos hermanas.

"Nuestro Gaula, a través de unas órdenes de Policía Judicial, intercepta unas líneas telefónicas y encuentra que se activa un teléfono de estos. Al ir a verificar dónde estaba el teléfono, pues estaba ubicado en un centro hospitalario y la persona que lo tenía era el hoy capturado e, igualmente, había otra persona que lo estaba acompañando, un menor de edad", informó el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.



Interrogatorio y recompensa

Una vez ubicaron a estos jóvenes, las autoridades comenzaron un interrogatorio en el que lograron conocer la ubicación de las menores, que para entonces ya habían sido asesinadas y sepultadas en una zona enmontada. Con estas coordenadas, se realizó la exhumación y se logró hallar a ambos cadáveres.



Así, la recolección de pruebas ha avanzado, permitiendo materializar la captura de alias 'Tata' en las últimas horas, eso sí, solo por el delito de secuestro extorsivo, pues los cargos por homicidio sólo se podrán anexar cuando Medicina Legal culmine el proceso de identificación plena de los cuerpos.

A su vez, se avanza en el proceso para judicializar al menor de edad involucrado, cuya aprehensión todavía no se habría dado por algunos trámites y confirmaciones pendientes, inclusive su verdadera edad que aún sería una incógnita.

Lo cierto es que en el caso habría al menos otros cuatro involucrados y por eso la Alcaldía de Barranquilla anunció una recompensa que permita ubicarlos.

"Hacemos un aporte de hasta 20 millones de pesos para todos aquellos ciudadanos que puedan facilitar información que nos permitan la captura de la o las personas que participaron con los capturados y aprehendidos en este hecho, donde lamentablemente dos menores pierden la vida en el municipio de Malambo", informó Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.



La principal hipótesis

Entretanto, el director seccional de Fiscalía en Atlántico, Daniel Gómez, confirmó que la principal hipótesis de este doble homicidio gira en torno a una retaliación en contra de las víctimas, luego de que una de ellas, aparentemente, intentara delatarlos con una banda enemiga.

"Al parecer, uno de los sujetos identificó una serie de mensajes de una de las niñas hacia unas personas integrantes de una estructura criminal, donde se interpretó por esta persona que era que ellas se habían metido con él para ubicarlos y colocarlos en algún lado, y que este sufriera una retaliación por una estructura del crimen", dijo el director.