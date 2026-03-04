En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Capturan a dos personas por presuntos vínculos con el asesinato de hermanas de 14 y 17 años

Capturan a dos personas por presuntos vínculos con el asesinato de hermanas de 14 y 17 años

Uno de los detenidos es un menor de 17 años, que tenía orden de captura por fuga de presos.

Imagen de referencia.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de mar, 2026

