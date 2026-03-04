Capturan a dos personas por presuntos vínculos con el asesinato de hermanas de 14 y 17 años

En la Clínica San Vicente, en el norte de Barranquilla, se adelanta en la mañana de este miércoles la captura, por parte del personal del Gaula de la Policía, Juan David, alias 'Tata', y también fue aprehendido un adolescente de 17 años conocido con el alias del ‘Mono’. Ambas personas son señalados como presuntos responsables del asesinato de las hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 14 y 17 años respectivamente.

Las investigaciones apuntan a que las jóvenes habrían salido de sus casas el pasado martes 17 de febrero, hacia la medianoche, a una fiesta a las que fueron invitadas por unos jóvenes que habían conocido recientemente a través de redes sociales y con quienes habían compartido el sábado de Carnaval.

Los jóvenes les manifestaron inicialmente que no querían que asistieran porque en la fiesta había otros amigos "de su trabajo". Al menos así lo recuerda María Noriega, madre de las jóvenes.

"Yo escuché que él les dijo que no querían que fueran que no querían ponerlas a ellas. Yo les pregunté que eso qué significaba y la más chiquita me dijo que tranquila. Que no iban a ir porque no se iban a hacer matar", contó la mujer en entrevista dada a medios.



Pero Keyla y Sheridan sí asistieron al encuentro y allí, al parecer, la joven de 17 años fue señalada como supuesta delatora y colaboradora de una banda delincuencial contraria a la que hacen parte sus amigos. Como resultado de la pelea, Keyla habría sido asesinada a sangre fría, ante la mirada de su hermana Sheridan, quien fue retenida por al menos tres días, hasta que fue asesinada y enterrada junto a su hermana en una zona enmontada ubicada en el municipio de Malambo.

Llama la atención que el menor de edad capturado, conocido con el alias de ‘El Mono’, sería la persona que le disparó a las hermanas. Este joven, en el año 2025, se habría fugado de un centro de detención de menores y desde entonces estuvo prófugo de la justicia.

