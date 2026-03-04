CAR Cundinamarca alerta por mala calidad del aire en El Mochuelo: ultimátum para el Distrito

La CAR decretó por segunda vez en menos de un mes el Nivel de Alerta Preventiva por mala calidad del aire en el sector de Mochuelo, zona rural de Bogotá, luego de que la estación de monitoreo volviera a registrar concentraciones elevadas de material particulado fino (PM2,5), considerado altamente perjudicial para la salud humana.

La medida anterior había sido levantada apenas ocho días atrás, pero los recientes reportes evidenciaron nuevamente niveles por encima de los límites permitidos. Esta situación encendió las alarmas de la autoridad ambiental, que advirtió que no se trata de una decisión administrativa, sino de una determinación técnica sustentada en los indicadores de calidad del aire.

De acuerdo con la CAR, el panorama refleja una falta de compromiso por parte de algunas actividades industriales que operan en la zona, entre ellas ladrilleras, asfalteras y cementeras, señaladas de no priorizar acciones efectivas para la mitigación de contaminantes. El director general de la entidad, Alfred Ballesteros, fue enfático al señalar que la Dirección Regional Bogotá–La Calera tiene la instrucción de realizar un seguimiento estricto y adoptar medidas contundentes contra los responsables del deterioro ambiental.

Mochuelo, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, concentra un importante número de fuentes fijas de emisión, lo que históricamente ha generado preocupación entre comunidades y autoridades por los efectos en la salud de los habitantes, especialmente niños y adultos mayores. El material particulado PM2,5 puede penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo, aumentando el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.



La corporación anunció que reforzará los operativos de control y vigilancia en el sector y mantendrá un monitoreo permanente de la calidad del aire. Aunque las lluvias intermitentes de los últimos días han contribuido parcialmente a dispersar los contaminantes, la entidad insiste en que no se han adoptado medidas suficientes para reducir las emisiones en la zona.

Con esta nueva declaratoria, la CAR envía un mensaje de urgencia a los actores industriales para que implementen acciones inmediatas que permitan proteger la salud de la población y mejorar de manera sostenida la calidad del aire en esta área rural de la capital.

