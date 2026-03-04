A trabajadores de la Alcaldía de Cali les subirán el 8,6 % en el salario y no es por el SMMLV

El debate sobre el salario mínimo sigue generando inquietud, y es que esos $ 2.000.000 han llevado a que muchas empresas deban ajustar gastos e inversiones, así como a plantear que el desempleo podría aumentar en el país.

Pero mientras eso ocurre, en Cali hay un grupo de trabajadores que celebra la decisión de la Alcaldía de incrementar el 8,6 % en el salario de los trabajadores públicos oficiales, una determinación que se revisa desde febrero y que el pasado 3 de marzo fue formalizada mediante un acto administrativo.

Cabe recordar que usualmente las empresas ajustan el salario solo de quienes devengan el mínimo, pero quienes ganan más no reciben ningún aumento o, como máximo, el equivalente a la inflación, que fue de 5,10 %, por lo que este ajuste estaría por encima. Si bien está lejos del incremento del 23 % que decretó el gobierno Petro, sí representa un alivio en medio del alto costo de vida.

Aumento salarial del 8,6 % para trabajadores públicos en Cali

Este ajuste corresponde a la inflación de 5,10 % más un 3,5 % adicional pactado en convenciones colectivas. Es decir, no es una decisión tomada a la ligera, sino que responde al cumplimiento de acuerdos previos con los trabajadores.

La Alcaldía de Cali explicó que el acto ya fue remitido a las dependencias encargadas de hacerlo efectivo, entre ellas:



Hacienda.

Desarrollo e Innovación Institucional.

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La instrucción es garantizar su correcta aplicación en la nómina.

La administración distrital señaló que con esta decisión reafirma su compromiso con el bienestar laboral y con el cumplimiento de los acuerdos convencionales suscritos con los trabajadores oficiales.



¿El aumento será retroactivo?

A pesar de la buena noticia, una de las preguntas más frecuentes entre los empleados es si el incremento tendrá efecto retroactivo. Y sí, será retroactivo. La Alcaldía reveló que el aumento empezará a aplicarse desde el 1 de enero de 2026; es decir, los empleados recibirán el ajuste correspondiente a los meses que ya transcurrieron del año.

Por lo tanto, la medida no solo impactará los pagos en lo que resta del año, sino que también compensará enero y febrero.

Aunque el porcentaje es menor al del salario mínimo nacional, el 8,6 % supera la inflación, lo que en términos reales representa una mejora en el poder adquisitivo de este grupo de empleados públicos.