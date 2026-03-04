El colombiano Luiz Suárez enciende la polémica por gesto ante Porto, ¿qué hizo?

El colombiano Luis Javier Suárez fue el gran protagonista del partido de ida de la semifinal de la Copa de Portugal, al marcar el único gol de la victoria del Sporting contra el Porto en la semifinal de la Copa.

El delantero colombiano se ha consolidado como el gran goleador de su equipo en la primera temporada en el fútbol portugués llegando a 30 goles en 38 partidos, donde su equipo dio el primer golpe para llegar a la final de la Taça de Portugal. Sin embargo, este miércoles el delantero amaneció en el ojo del huracán por un polémico gesto que le puede traer sanciones, tras la denuncia del presidente del elenco de los Dragones ((nombre presidente))).

Tras lo ocurrido, el atacante de la selección Colombia ha recibido fuertes críticas por sus actitudes en el clásico portugués, ya que hubo una jugada en la que lesionó a Jan Bednarek por una fuerte falta. Suárez forzó la salida del defensor del Porto en el entretiempo, donde presentó un fuerte dolor en sus costillas y no logró continuar en el partido.

🤕 Jan Bednarek, Luis Suarez’in müdahalesi sonrası kaburga kırığı şüphesiyle soyunma odasına gitti.



🗣️ Francesco Farioli: "Luis Suarez, Jan Bednarek’e vurdu ve bunu yalnızca onu sakatlamak amacıyla yaptı. Kırmızı kart görmeliydi."pic.twitter.com/8VQOdof7PW — Portekiz Futbolu 🇵🇹🇹🇷 (@NosFutebol) March 4, 2026

Porto interpondrá una denuncia por el polémico gesto de Luis Suárez

Durante el partido ante el FC Porto, el colombiano hizo un gesto con las manos, que se podría interpretar como si estuviera reclamando un "robo". El hecho quedó registrado en la transmisión del partido. A raíz de esto, el presidente del FC Porto, André Villas-Boas, acusó al colombiano de sugerir que el árbitro Cláudio Pereira había intentado robar al Sporting para favorecer al equipo rival.



El dirigente afirmó que interpondría una denuncia a Suárez y pidió una fuerte sanción para el delantero colombiano. Además, recordó un capítulo que le sucedió cuando dirigía al Shanghai SIPG en el fútbol de China; señaló que hizo algo similar y en ese entonces fue sancionado.