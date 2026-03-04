Secretario de la Cámara niega relación con escolta que llevaba $145 millones y publicidad política

El secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture Peñaloza, negó cualquier relación con los hechos ocurridos en Hatonuevo, La Guajira, donde uno de los integrantes de su esquema de seguridad fue capturado con $145 millones en efectivo y material de propaganda electoral del congresista Daniel Restrepo.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, Lacouture aseguró que no se movilizaba en el vehículo en el que fueron hallados el dinero y la publicidad política, ni participó en los hechos que hoy son objeto de investigación.

En el documento también precisó que, tras la audiencia de legalización, un juez de control de garantías declaró ilegal la captura del escolta y ordenó su libertad inmediata, así como la devolución del dinero y de los vehículos aprehendidos.

“Rechazo los señalamientos que me hicieran de manera infundada algunos medios de comunicación y particulares a través de redes sociales donde me relacionaron con la comisión de delitos electorales”, señaló el funcionario, quien insistió en que cualquier insinuación en su contra queda desvirtuada con la decisión adoptada por la autoridad judicial.



El caso involucra a Alfredo Acuña, funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y miembro del esquema de seguridad del secretario general. La captura se produjo cuando se movilizaba con el dinero en efectivo y piezas de publicidad política, situación que generó cuestionamientos en medio del ambiente preelectoral en el departamento.

Tras lo ocurrido, la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una mesa de trabajo con dos líneas de investigación. La primera busca establecer si podría configurarse un posible delito de lavado de activos, con el fin de verificar el origen y destino de los $145 millones. La segunda apunta a determinar si existió una eventual destinación indebida de recursos con fines de campaña o electorales.

Publicidad

En su pronunciamiento, Lacouture sostuvo que lo ocurrido debe ser investigado y esclarecido frente a posibles irregularidades en el procedimiento, especialmente en lo relacionado con la actuación de las autoridades. Asimismo, manifestó que permanecerá atento al avance de las investigaciones y reiteró que no tiene ninguna vinculación con los hechos.

Mientras tanto, la Fiscalía continuará con las indagaciones para determinar la procedencia de los recursos y establecer si existe alguna responsabilidad penal derivada del caso.