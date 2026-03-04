Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 4 de marzo de 2026

El chance Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más reconocidos en Colombia. Operado por Apuestas La Caribeña, este juego ha ganado la confianza de miles de apostadores gracias a la transparencia en sus sorteos y la rapidez con la que publica los resultados oficiales.



Número ganador del Caribeña Día hoy, miércoles 4 de marzo

El número ganador del chance Caribeña Día de este el miércoles 4 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El Caribeña Día se realiza en un horario establecido que permite a los jugadores organizar sus jugadas con anticipación:

Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales se publican pocos minutos después. Esta agilidad en la difusión ha sido clave para fortalecer la credibilidad del juego entre los participantes, quienes pueden verificar rápidamente si su número fue favorecido.



Modalidades de apuesta disponibles

El Caribeña Día ofrece distintas formas de apostar, adaptándose a las preferencias y presupuestos de cada jugador. Estas son las principales modalidades:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios diferentes, que varían según el nivel de precisión y el valor apostado, brindando múltiples opciones para quienes desean probar suerte.



Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día

Uno de los principales atractivos del Caribeña Día es su accesibilidad. Los montos permiten participar tanto a jugadores ocasionales como a quienes apuestan con mayor frecuencia:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Este rango facilita que más personas puedan participar sin necesidad de realizar grandes inversiones, manteniendo el juego al alcance del público general.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado para reclamar su premio y presentar la documentación correspondiente.

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos adicionales según el monto del premio:



Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe presentar el formulario SIPLAFT diligenciado junto con los documentos básicos.

Más de 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se exige certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

De esta manera, el Caribeña Día mantiene un proceso claro y organizado tanto para participar como para reclamar premios, reforzando la confianza de quienes juegan cada semana.