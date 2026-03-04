En vivo
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / “Uribe desmovilizó, Santos también; paz total de Petro ni a un criminal”: Claudia López

“Uribe desmovilizó, Santos también; paz total de Petro ni a un criminal”: Claudia López

Para la precandidata, la situación actual es crítica, ya que considera que el gobierno ha ofrecido "gabelas e incentivos perversos" que, lejos de reducir la violencia, han permitido el crecimiento del reclutamiento infantil, la producción de cocaína, la minería ilegal y la violencia contra las mujeres.

