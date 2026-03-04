Claudia López mantendría algunas cosas de la reforma a la Salud; Leonardo Huerta no está de acuerdo

Previo a las elecciones del 8 de marzo, los precandidatos ya trabajan en debates para dar a conocer sus posturas, que podrían influir en la elección presidencial. Ante ello, en Blu Radio, durante el debate de la Consulta de las Soluciones, Claudia López y Leonardo Huerta fijaron posición frente al intento de Gustavo Petro por impulsar cambios en el sistema de salud.

Ante esto, la pregunta sobre si se mantendría algo de esa reforma dejó ver dos visiones totalmente distintas.



Claudia López defiende aspectos de la reforma de Petro: ¿qué mantendría?

Claudia López Foto: Blu Radio

La exalcaldesa de Bogotá aseguró que sí rescataría elementos puntuales del proyecto, en especial el giro directo a clínicas y hospitales. “El pago directo a los proveedores. Me parece que esa es una buena medida”, afirmó.

Sin embargo, cuestionó la forma en que el Gobierno ha manejado la transición. Según dijo, el presidente partió de un diagnóstico equivocado al señalar a las EPS privadas como el único problema del sistema. “Si acabamos con las EPS privadas… todo queda público, manejado por el Gobierno, y esto funciona bien. Y lo hizo de facto, lo hizo sin ley. No les pagó”, sostuvo.



Para López, el resultado ha sido que quienes terminan afectados son los pacientes. Recordó casos de personas que murieron esperando medicamentos y tratamientos, en medio de la crisis financiera del sistema. “Se quiebra, como siempre, la gente más humilde que necesita medicamentos”, expresó.

Su propuesta apunta a retomar lo que, según ella, funcionó durante la pandemia: precios unificados, auditoría, información en línea y vigilancia tanto a lo público como a lo privado. “Plata hay, pero hay que aclarar las cuentas y volver a darle plata a las clínicas y hospitales para que atiendan a la gente”, concluyó.



Huerta le lleva la contraria y no rescata nada del proyecto

Leonardo Huerta fue categórico: no mantendría nada de la reforma del presidente Petro. “Nosotros necesitamos modificar el sistema de salud, pero todo”, afirmó.

El exdefensor delegado para la salud explicó que el modelo actual tiene “10 eslabones de una cadena” y que no basta con cambiar solo a las EPS. “Si en una cadena le cambiamos un eslabón oxidado… y le dejamos los demás eslabones, que también están oxidados”, advirtió, al señalar que también deben ajustarse hospitales, farmacias, laboratorios y hasta la conciencia de los pacientes.



Reforma a la salud y financiación: ¿hay o no hay recursos?

El debate también tocó el tema de la financiación. Huerta aseguró que el sistema cuenta con recursos suficientes. “128 billones en un presupuesto… La cuarta parte, casi, de cada peso que usted paga se va en salud”, señaló, al detallar las cifras del plan básico, enfermedades huérfanas y el Sistema General de Participaciones.

López coincidió en que los recursos deberían alcanzar si se controla la corrupción y se unifican precios. Para ella, el problema no es crear nuevos impuestos, sino ordenar las cuentas.

Así, el debate dejó claro que, aunque ambos coinciden en que el sistema no funciona, difieren en el camino para reformarlo.