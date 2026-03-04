En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Construcciones ilegales en cerros tutelares de Medellín tienen en alerta a las autoridades

Construcciones ilegales en cerros tutelares de Medellín tienen en alerta a las autoridades

En un operativo en el cerro de las tres cruces se identificó seis viviendas ilegales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad