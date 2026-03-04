Construcciones ilegales en cerros tutelares de Medellín tienen en alerta a las autoridades

La construcción de predios privados por parte de particulares en uno de los cerros tutelares de la capital antioqueña prendió las alarmas de las autoridades. Varias edificaciones ilegales evidenciadas a través de redes sociales y denuncias ciudadanas activaron los controles de la Alcaldía de Medellín.

Los hechos denunciados tienen lugar especialmente en el Cerro de las Tres Cruces, en el corregimiento de Altavista, donde según Claudia Carrasquilla Minami, concejal de Medellín por el Centro Democrático, el corregidor de este corregimiento ordenó la demolición de estas construcciones y no se hizo efectiva.

La concejal, además pidió a las autoridades competentes que pongan la lupa en esta zona de la capital antioqueña, para que actúen de frente contra estos predios ilegales y protejan el ecosistema de los cerros tutelares de la ciudad.

“Este ecocidio es de dos árboles centenarios. si ustedes miran la raíz de los árboles, si ustedes miran el tronco de los árboles, se darán cuenta que son árboles viejos, y esto no se puede permitir, porque estamos hablando de un cerro tutelar. Entonces, ¿para qué dentro del plan de ordenamiento territorial se dispone que hayan cerros tutelares?”



A raíz de las quejas, la Alcaldía de Medellín, realizó un operativo de control en ese sector de Manzanillo, en el que se sellaron varias viviendas que se encontraban en proceso de construcción, por no contar con las licencias urbanísticas respectivas. Juan Camilo Arredondo Ballesteros, subsecretario de Control Urbanístico de Medellín.

“En lo corrido del año 2026, en zonas de protección ambiental de la ciudad, hemos realizado 10 remociones y se han recuperado al menos 363 metros cuadrados de áreas de importancia ambiental. En estas intervenciones buscamos frenar la ocupación indebida en suelos de protección”.

Además, las autoridades confirmaron que se efectuó una remoción a una obra en desarrollo y se recopiló información para la elaboración de 79 informes técnicos por presuntos comportamientos contrarios a la integridad urbanística, relacionados con edificaciones sin licencia, algunas de ellas en mampostería, bloques de concreto y ladrillo.