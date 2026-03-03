Capturan a dos extorsionistas en Medellín cuando recibían de un comerciante $200 millones

En Medellín fueron capturados dos hombres cuando recibían una importante suma de dinero producto de una extorsión a un comerciante. Los delincuentes se hacían pasar como integrantes del Clan del Golfo.

Las autoridades en la capital antioqueña mantienen activo su accionar en contra de los delincuentes que tienen azotada a la comunidad a través del cobro de extorsiones. Especialmente en los sectores comerciales de la ciudad que es donde se concentra un mayor flujo de dinero.

El más reciente caso de extorsión frustrado por las autoridades, fue el presentado en las últimas horas en el exclusivo sector de El Poblado. Donde un grupo de delincuentes estaban exigiendo a uno de los comerciantes de la zona, el pago de 600 millones de pesos, a cambio de no atentar en contra de su vida y la de sus empleados.

#Video En #Medellín fueron capturados dos hombres cuando recibían una importante suma de dinero producto de una extorsión a un comerciante. Los delincuentes se hacían pasar como integrantes del Clan del Golfo. #MañanasBlu @ManuelVillaMe pic.twitter.com/fJMWozIBjg — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 3, 2026

El caso fue denunciado directamente por la víctima ante las autoridades, quienes de manera inmediata, activaron labores de investigación y operativas, que permitieron la captura de dos hombres cuando recibían 200 millones de pesos como pago de su extorsión. Al respecto el comandante de la Policia Metropolitana del Valle de Aburra Henry Bello.



“Estos dos delincuentes iniciaron estas exigencias económicas a comerciantes de la jurisdicción. Utilizan esta marca criminal como es Clan del Golfo para sembrar terror en el comercio en general”, dijo.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, durante la captura de estos sujetos les fueron incautadas dos motocicletas utilizadas para la comisión del delito y dos teléfonos celulares que serán sometidos a su respectiva investigación y servirán para reunir pruebas sobre este hecho.

Los hombres fueron identificados como Emanuel Rastreo y Victor Arias Jaramillo cada uno de 28 años de edad, y fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por el delito de extorsión. En la audiencia de control de garantías el juez les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.