JEP revela el horror detrás de los 18.677 casos de reclutamiento infantil en las Farc

La investigación de la JEP ha permitido identificar un universo de 18.677 niños y niñas víctimas de reclutamiento único entre los años 1971 y 2016. Esta cifra se obtuvo mediante el cruce de bases de datos oficiales y no oficiales, procesadas por un equipo técnico interdisciplinario.

