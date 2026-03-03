Largas filas de adultos mayores en el centro de Bucaramanga para reclamar bono de $230.000

Desde la noche anterior comenzaron a llegar decenas de adultos mayores al centro de Bucaramanga para asegurar un turno en el proceso de registro que les permitirá reclamar el bono de 230.000 pesos entregado por el Gobierno Nacional.

Las filas rodean las oficinas principales de La Perla, donde hombres y mujeres de la tercera edad, algunos con bastón y otros en silla de ruedas, han soportado largas horas de espera, bajo el sol y las incomodidades propias de la jornada.

“Todo el día, con el sol y todo, para decirme que tenía hoy que venir a La Perla, a las oficinas principales. Perdí todo el día y hoy estoy aquí desde las 5 de la mañana. Ahí hay gente desde anoche”, relató uno de los beneficiarios.

De acuerdo con los adultos mayores consultados, el monto anunciado es de 230.000 pesos correspondientes a un mes, pero en esta ocasión esperan recibir el acumulado de enero y febrero, es decir, 460.000 pesos. “Nos dicen que nos van a dar 2.30, pero como van a dar enero y febrero, 4.60, vamos a ver”, expresó otro ciudadano mientras aguardaba en la fila.



La situación es más compleja para quienes presentan problemas de movilidad. “Hay gente en silla de ruedas, gente que no puede caminar”, señalaron los asistentes, quienes explicaron que el registro en el punto principal es obligatorio para luego poder cobrar en otros puntos de La Perla ubicados en los barrios, lo que, según les informaron, facilitará el proceso en futuras entregas.

“Vine ayer y duré toda la tarde haciendo cola y hoy estoy desde las 5 de la mañana”, contó una adulta mayor que regresó por segunda vez para completar el trámite.

Frente a la congestión, los funcionarios han pedido orden y paciencia mientras realizan el registro previo de los beneficiarios. Sin embargo, los adultos mayores hacen un llamado para que el proceso sea más ágil y se habiliten más puntos de atención, con el fin de evitar que personas vulnerables tengan que pasar la noche en la calle para acceder al subsidio.