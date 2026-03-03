Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 3 de marzo de 2026

El Chance Chontico Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados por los apostadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia.



Número ganador de Chontico Día hoy, martes 3 de marzo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 3 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los principales atractivos del Chance Chontico Día es la variedad de modalidades de apuesta. Esta diversidad permite que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su estrategia, ya sea buscando premios más altos o mayores probabilidades de acierto.

Las modalidades principales son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a estas alternativas, el sorteo ofrece opciones tanto para quienes buscan premios mayores como para quienes prefieren jugadas con mayores probabilidades de ganar.



Cuánto cuesta jugar el Chontico Día

El costo de participación es otro de los factores que impulsa el interés en este sorteo. Los valores están diseñados para que personas con diferentes presupuestos puedan realizar su apuesta sin dificultad.

Los montos establecidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.

Este rango permite que cada participante decida cuánto invertir según sus posibilidades económicas.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Valle para realizar el proceso de cobro. Es fundamental presentar la documentación exigida, ya que esto garantiza la validación del premio y un trámite seguro.



Documentos obligatorios:

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio: