Rodrygo se rompe ligamento y menisco: ¿quedará fuera del Mundial 2026?

A 100 días del Mundial de Fútbol de 2026, el futbolista brasileño Rodrygo, quien hace parte del Real Madrid, sufrió una grave lesión en el partido que se disputó ayer contra el Getafe y que el Real Madrid perdió 1 a 0. Esta lesión le impedirá jugar el resto de la temporada e incluso el Mundial de Norteamérica 2026.



La lesión ocurrió en el partido Real Madrid 0- 1 Getafe

Así lo informó el Real Madrid después de concluir los exámenes médicos que determinaron la lesión. El comunicado dice: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha”, informó el equipo español en un breve comunicado.

Parte médico de Rodrygo. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 3, 2026

¿Se pierde el Mundial 2026 Rodrygo?

Esta lesión no es menor y, aunque el club no precisó el tiempo de recuperación, normalmente con este tipo de lesiones los jugadores tardan un mínimo de seis meses para volver a la cancha.

Por su parte, en un comunicado, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se solidarizó con el futbolista y le deseó pronta recuperación y pronto retorno a las canchas.

A CBF se solidariza com o atleta Rodrygo Goes, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, que sofreu grave lesão durante a partida contra o Getafe, pela Liga Espanhola. Rodrygo teve lesão do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho direito. A CBF deseja ao… pic.twitter.com/IAKkehmfLF — brasil (@CBF_Futebol) March 3, 2026

Esta lesión puede ser problemática para Álvaro Arbeloa, director técnico del Real Madrid, y para Carlo Ancelotti, técnico de la selección de fútbol de Brasil, en la medida en que la ausencia del delantero obligaría a reconfigurar ambos equipos. También, se conoció hoy que la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé también estará ausente en los próximos partidos de los merengues a causa de una lesión.

