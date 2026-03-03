En vivo
Rodrygo se rompe ligamento y menisco: ¿quedará fuera del Mundial 2026?

Rodrygo sufrió rotura de ligamento cruzado anterior y menisco externo en la pierna derecha. El brasileño se perderá el resto de la temporada con el Real Madrid.

