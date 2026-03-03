Corte acusa a contralmirante (r) Ricardo Hurtado por liberar capturados con cocaína

Ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia fue acusado el contralmirante en retiro José Ricardo Hurtado por presuntamente ordenar la liberación de tres personas capturadas en una operación de interdicción marítima en la que se incautaron 530 kilogramos de cocaína, así como por disponer la destrucción de documentos relacionados con el procedimiento.

Los hechos se registraron en el Golfo de Morrosquillo en el desarrollo de una operación en la que autoridades interceptaron una lancha que se dirigía hacia Centroamérica. En el operativo fueron incautados 530 kilogramos de clorhidrato de cocaína y capturados un ciudadano hondureño y dos colombianos que se movilizaban en la embarcación.

De acuerdo con la investigación, el entonces oficial habría ordenado a sus subalternos dejar en libertad a los tres detenidos, pese a la captura en flagrancia. Además, presuntamente instruyó a los hombres bajo su mando para que destruyeran los documentos que certificaban la intervención de la embarcación, la incautación de la droga y las capturas realizadas durante el procedimiento.

Hurtado fue acusado por los delitos de prevaricato por acción agravado; destrucción, supresión u ocultamiento de documento público en modalidad de delito continuado; falsedad ideológica en documento público en modalidad de delito continuado; y fraude procesal.



Asimismo, según lo establecido en la investigación, el contralmirante en retiro habría permitido que un capitán de la Policía Nacional asumiera funciones de policía judicial dentro del caso, desplazando a los uniformados de la unidad naval que participaron en el operativo marítimo.