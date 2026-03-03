Serán 15.000 soldados desplegados en el nororiente del país para elecciones

En el marco del Plan de Campaña Ayacucho, tropas de la Segunda División del Ejército Nacional consolidaron un amplio dispositivo de seguridad para acompañar los comicios legislativos del próximo 8 de marzo en el nororiente colombiano.

De acuerdo con el reporte oficial, más de 15.000 soldados, hombres y mujeres, fueron dispuestos para custodiar el proceso electoral en articulación con la Policía Nacional y de manera conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El despliegue incluye unidades orgánicas de la Trigésima Brigada, la Quinta Brigada, la Fuerza de Tarea Vulcano y la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3.

El operativo cubrirá los departamentos de Santander, Norte de Santander, el sur del Cesar -en cinco de sus municipios- y un municipio del departamento de Antioquia. En total, serán 111 municipios priorizados, con presencia en 772 puestos de votación, tanto en zonas rurales como urbanas, y acompañamiento en 1.307 mesas designadas.

El objetivo del despliegue es generar las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho al voto. Además de la seguridad en los puestos de votación, las tropas estarán ubicadas sobre los principales ejes viales interdepartamentales para garantizar la movilidad y custodiar la infraestructura crítica de la región.



Desde la Segunda División invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que pueda afectar el normal desarrollo de las elecciones a través de la Línea 107 contra el terrorismo.