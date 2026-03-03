En vivo
Santanderes  / Serán 15.000 soldados desplegados en el nororiente del país para elecciones

Serán 15.000 soldados desplegados en el nororiente del país para elecciones

En total, serán 111 municipios priorizados, con presencia en 772 puestos de votación, tanto en zonas rurales como urbanas, y acompañamiento en 1.307 mesas designadas.

