Encuentran a jóvenes barranquilleras que estaban desaparecidas; se fueron a Cartagena

Después de tres días de angustia para las familias de María de los Ángeles Sánchez, de 13 años, y de Emily Sofía Borrero Tapias, de 14 años, finalmente ambas fueron halladas por las autoridades en buenas condiciones de salud.

Las adolescentes, quienes son amigas, habrían acordado encontrarse en el centro comercial Le Meridiem, ubicado al norte de Barranquilla, sin embargo, después de esto, sus familias no pudieron contactarlas más.

De acuerdo con información obtenida por la Policía, las jóvenes se dirigieron inicialmente hacia el sector de Alameda del Río, donde estuvieron compartiendo en una fiesta con un cantante vallenato.

Posteriormente, salieron hacia la ciudad de Cartagena, donde fueron ubicadas este martes.



Al respecto, el alcalde Alejandro Char confirmó en su cuenta de X la buena noticia, destacando la labor de las autoridades.

“Informamos que las niñas reportadas como extraviadas el pasado sábado ya aparecieron, gracias a Dios, en buen estado de salud. Le pedimos a todos los padres de familia estar muy pendientes de sus hijos, a saber con quién hablan y con quién andan. Felicito a nuestro Gaula de la Policía por tan buen trabajo”, indicó en su cuenta de X el mandatario.