En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Debate Gran Consulta por Colombia
Guerra en Irán
Bloqueos Transmilenio
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Encuentran a jóvenes barranquilleras que estaban desaparecidas; se fueron a Cartagena

Encuentran a jóvenes barranquilleras que estaban desaparecidas; se fueron a Cartagena

En un operativo de búsqueda desplegado por el Gaula, localizaron a las menores, quienes se encontraban en hoteles.

desaparecidas norte barranquilla.png
María de los Ángeles Sánchez, de 13 años y Emily Sophia Borrero Tapias, de 14 años, desaparecidas.
Fiscalía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad