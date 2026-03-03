Habilitan paso controlado en tramo afectado por derrumbe de la autopista Medellín - Bogotá

Luego de una semana de cierre total, una buena noticia llegó por parte del Invías para la movilidad del Oriente de Antioquia tras la reapertura con paso controlado en el tramo de la autopista Medellín - Bogotá afectado por un gigantesco movimiento en masa.

La determinación por parte de la entidad se dio luego no solo de la remoción de material, sino también de la verificación de las condiciones de estabilidad y seguridad para el paso vehicular y peatones.

No obstante, las labores de remoción de material siguen en la zona con maquinaria amarilla y aún como medida preventiva el paso por este sector del tramo Santuario - Caño Alegre, jurisdicción de San Luis, estará habilitado por lapsos de 15 minutos para cada sentido todos los días entre las 5 de la mañana y las 8:00 de la noche.

"Es un paso controlado y con esto queremos contarles que seguimos enfrentando todas las emergencias que han sucedido en el país, tratando de garantizar la movilidad a todo el territorio colombiano", dijo Juan Guillermo Jiménez, director general del Invías.

Mientras se alcanza la total normalidad para la transitabilidad en el corredor, las autoridades recordaron que sigue disponible como ruta alterna hacia el Magdalena Medio y el centro del país la ruta Medellín - Cisneros - Puerto Berrío.

Transportadores de carga y pasajeros ya habían manifestado su preocupación por lo ocurrido tras el desprendimiento de 60 mil metros cúbicos de tierra en la zona, pues la ruta alterna estaba generando mayores sobrecostos e incluso pérdida de mercancía.