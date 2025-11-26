En vivo
Abren investigación a personero de Puerto Berrío porque estaría inhabilitado para asumir el cargo

Abren investigación a personero de Puerto Berrío porque estaría inhabilitado para asumir el cargo

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas pertinentes para este caso, debido a que había trabajado en la administración Municipal.

