Abren investigación a personero de Puerto Berrío porque estaría inhabilitado para asumir el cargo

Abren investigación a personero de Puerto Berrío porque, durante el año anterior a su posesión, trabajó para la alcaldía de ese municipio como asesor. La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas pertinentes para este caso

Se conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió formalmente una investigación al personero (encargado) del municipio de Puerto Berrio, Antioquia, Robinson Adrián Sepúlveda Zapata, por presunta vulneración al régimen de inhabilidades.

El Ministerio Público anunció que busca determinar si Sepúlveda se posesionó para ejercer dicho empleo en mayo del 2025, a pesar de que, al parecer, durante el año anterior a llegar a este último cargo habría celebrado con la alcaldía municipal de esa zona del Magdalena Medio antioqueño, por medio de un contrato de prestación de servicios, con el objeto de prestar asesorías profesionales como abogado de apoyo en la recuperación de cartera y cobro en la Secretaría de Hacienda.

Así las cosas, y debido a lo anterior, el ente de control ordenó la práctica de pruebas pertinentes, con el objeto de esclarecer si sí se dieron las acciones, en las fechas establecidas, que ahora son objeto de investigación.



Por lo pronto, del ahora investigado se conoce que fue electo por el Concejo de Puerto Berrío hace seis meses, por encargo y que prometió ponerle la lupa a temas sociales, tener sentido de pertenencia y visitar cada barrio de esta localidad pero también en “la rigurosidad, donde vamos a estar pendientes de todos esos funcionarios que realmente no están atendiendo bien a nuestra comunidad”.

Según reza la información de su hoja de vida en Sigep, el personero encargado también se desempeñó como secretario de esa entidad del ministerio público y más atrás, para el año 2021, reporta haber sido coordinador de registro y control académico en la Alcaldía de Medellín.