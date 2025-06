Polémica en Puerto Berrío: Alcalde afirmó que Gobernación de Antioquia prohíbe regalar comida

Polémica en el Magdalena Medio por alcalde de Puerto Berrío que afirmó que desde la Gobernación de Antioquia le prohíben regalar carne y leche a personas sin recursos. La Secretaría de Salud indicó que es una medida para proteger la salud de la población.

Unas fotos publicadas en la cuenta de Instagram de la Alcaldía de Puerto Berrío en la que sale el alcalde cargando parte de un animal muerto, un cerdo o una res, prendió las alertas de la Secretaría de Salud de Antioquia, que envió un oficio a la Administración Municipal señalando que les genera preocupación las condiciones sanitarias de estos alimentos.

El documento fue tomado por el alcalde de Puerto Berrío, Robinson Baena, como una medida en contra de la entrega de alimentos a los más vulnerables del municipio.

''De verdad que yo no alcanzo a concebir cómo en algunos territorios sufren porque no tienen agua y en Puerto Berrío vamos a empezar a sufrir porque no me permiten dar leche'', criticó el mandatario a través de un video que publicó en redes sociales.

Sin embargo, Dionisia Yusti Rivas, la subsecretaria de Salud Pública de Antioquia, explicó que la instrucción se refiere a que debe haber inocuidad y es necesario que se cumplan las normas sanitarias para distribuir este tipo de alimentos.

''Estamos hablando de leche cruda, carne, carne de pollo y huevos que no conocemos ni la procedencia ni las condiciones higiénico-sanitarias en las que se encuentran'', explicó la funcionaria.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, si no se respeta la cadena de frío, esta materia prima puede transmitir enfermedades que afecten la salud de la población.

En esa línea, la subsecretaria recalcó que desde esta dependencia se puede inspeccionar y hacerle seguimiento al caso, e incluso sancionar a las personas que no cumplen con lo establecido en la ley. En ese sentido, se aseveró que requieren que la Alcaldía de Puerto Berrío revise cómo está entregando estos alimentos y acomode sus prácticas a lo correcto.