Chef colombiano lleva la sobrebarriga a la alta cocina y conquista una estrella Michelin en España

El restaurante colombiano Quimbaya obtuvo una estrella Michelin, un reconocimiento que llevó platos tradicionales como la sobrebarriga y la empanada bogotana al radar de la alta gastronomía internacional.

Fotos: Instagram @quimbayarestaurant
Por: Alexis David De Dios
Actualizado: 23 de dic, 2025

