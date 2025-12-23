Chef colombiano lleva la sobrebarriga a la alta cocina y conquista una estrella Michelin en España

La cocina colombiana sigue ganando terreno en el mundo. Esta vez, desde Madrid, en España, donde el chef Edwin Rodríguez logró lo que parecía impensable: llevar un plato tan tradicional como la sobrebarriga a la alta cocina y obtener una estrella de la Guía Michelin.

Edwin Rodríguez, chef colombiano y creador de Quimbaya, contó en Mañanas Blu 10:30 que el restaurante abrió sus puertas en 2020, apenas mes y medio antes de la pandemia, en medio de un contexto adverso para el sector gastronómico. Sin saberlo, durante ese primer año, inspectores de la Guía Michelin visitaron el restaurante de forma anónima y probaron versiones contemporáneas de platos como la empanada bogotana, la sobrebarriga y un postre inspirado en sabores tradicionales colombianos.

Meses después, el equipo recibió la notificación oficial y la invitación a la gala de diciembre de 2021, donde Quimbaya obtuvo la estrella, convirtiéndose en un referente de la gastronomía colombiana tradicional reinterpretada.



Sabores de Colombia, contados desde Madrid

El chef explicó que su propuesta parte del recetario tradicional colombiano. Para construir cada menú, recorre distintas regiones del país, conversa con cocineras tradicionales, productores locales y comunidades, y luego traduce esa experiencia en un menú degustación que invita a viajar por Colombia a través de los sabores.

Restaurante Quimbaya, menú de degustación. Foto: Instagram @quimbayarestaurant

En su cocina utiliza ingredientes como chontaduro, borojó, lulo, maracuyá y pipilongo, algunos conseguidos en España gracias a la migración latinoamericana y otros traídos directamente desde Colombia. Todo esto se articula en una experiencia que busca contarle al mundo “a qué sabe Colombia”.



Un restaurante colombiano en una capital gastronómica

Rodríguez destacó que la mayoría de los comensales que visitan Quimbaya son extranjeros y viajeros gastronómicos que recorren Europa con la Guía Michelin en mano. Aunque también llegan colombianos, el restaurante se ha convertido en una vitrina internacional para la cocina del país en una ciudad como Madrid, considerada hoy una de las grandes capitales gastronómicas del mundo.



En temporada decembrina, el restaurante vive uno de sus momentos de mayor afluencia, cuando muchos visitantes buscan experiencias culinarias para celebrar. Para el chef, Quimbaya ofrece algo más que un menú: una forma de acercarse a la cultura colombiana durante varias horas, a través de la comida, los relatos y la identidad.

Con su propuesta, Rodríguez no solo consolidó su proyecto personal, sino que también aportó a una reivindicación de la cocina tradicional colombiana en escenarios donde antes parecía no tener lugar.

