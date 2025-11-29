Las cocinas ocultas, la nueva tendencia en Colombia que transforma el modelo de los restaurantes

Un informe divulgado por la plataforma DiDi Food confirmó que las cocinas ocultas —también conocidas como dark kitchens— continúan expandiéndose en las principales ciudades del país, impulsadas por cambios en los hábitos de consumo y por la búsqueda de nuevos modelos de negocio dentro del sector gastronómico.

De acuerdo con la compañía, este formato ha permitido que nuevos emprendimientos ingresen al mercado sin necesidad de invertir en locales físicos abiertos al público. Un ejemplo es el caso de La Ñamguchería, un proyecto que inició operaciones a comienzos de 2025 y que hoy registra más de mil órdenes mensuales únicamente a través de la aplicación.

Según los datos recopilados, Bogotá concentra la mayor actividad de este tipo de cocinas, especialmente en sectores como Chapinero y La Castellana. Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla también muestran un crecimiento sostenido, debido a la alta demanda de usuarios que prefieren pedidos rápidos, estandarizados y sin desplazamientos.

“La Ñamguchería representa a una nueva generación de usuarios restaurantes que no nacieron para tener mesas llenas, sino pantallas activas y comunidades leales. Su historia demuestra que, cuando se combinan producto, comunidad y tecnología, se puede construir algo más grande que un menú: se crea cultura”, señaló Razmig Sandrik, director de Cocinas Ocultas para DiDi.



Según DiDi Food, además del aumento en órdenes, se ha fortalecido la interacción digital entre consumidores y emprendimientos. Las recomendaciones, calificaciones y reseñas públicas se han convertido en factores clave para la permanencia de estos negocios dentro de la plataforma.

Eso significa que el modelo ha servido para dinamizar el ecosistema de pequeños restaurantes, facilitando su llegada a nuevos públicos y permitiéndoles operar con costos más bajos. Sin embargo, expertos del sector advierten que este crecimiento debe ir acompañado de controles estrictos sobre manipulación de alimentos, cumplimiento de normas sanitarias y condiciones laborales de los repartidores.

Las cocinas ocultas seguirán siendo uno de los modelos de mayor crecimiento en 2026, en un contexto donde la demanda por servicios de entrega a domicilio continúa en aumento y donde la tecnología se consolida como un aliado central para el sector gastronómico.