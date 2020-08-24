Para los viajeros y amantes del buen comer, la gastronomía local es una ventana indispensable a la cultura de un país. En Colombia, una de las marcas más icónicas del segmento de cocina italiana casual, Archies, ha iniciado un nuevo capítulo que promete deleitar a comensales en diversas regiones.Fundada en 1993, esta cadena ha acompañado a millones de comensales durante más de tres décadas con sus recetas originales, calidad y tradición.Ahora, tras ser adquirida por un grupo de empresarios colombianos con amplia trayectoria en el sector, la marca se prepara para llevar su propuesta culinaria a nuevos horizontes turísticos del país.Tradición italiana con corazón colombianoLa esencia de Archies radica en su capacidad para ofrecer momentos memorables alrededor de la mesa. Actualmente, la cadena consolida una red de 25 restaurantes distribuidos en destinos clave para el turismo nacional e internacional, como Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira.Los nuevos accionistas han asumido el compromiso de honrar este valioso legado, manteniendo intactas las recetas que definen su identidad gastronómica, a la vez que introducen mejoras operativas y tecnológicas para elevar la experiencia del comensal.No se trata solo de comer, sino de vivir una experiencia diferencial que resalte el valor de la hospitalidad y los sabores de siempre.Una nueva ruta para el turismo gastronómicoUno de los anuncios más emocionantes para los viajeros sibaritas es el ambicioso plan de expansión nacional de la marca. Archies retomará la apertura de nuevos locales a partir de finales de 2026, marcando el inicio de esta ruta de crecimiento en la vibrante ciudad de Cali durante el último trimestre de ese año.Pero los planes van mucho más allá. Para 2027, la marca proyecta expandir su presencia hacia destinos de enorme riqueza cultural y turística como Barranquilla, Bucaramanga, el majestuoso Eje Cafetero y continuar su crecimiento en Cali.Adicionalmente, la compañía planea implementar un modelo de franquicias en ciudades intermedias, lo que facilitará que más viajeros y locales disfruten de su reconocida cocina casual sin tener que desplazarse a las grandes capitales.