Restaurante colombiano escaló en prestigiosa lista de los mejores del mundo: este es el top 10

En una noche en la que Disfrutar (Barcelona) se ha alzado con el primer puesto de la lista de 'The World's 50 Best Restaurants', tres restaurantes latinoamericanos se han situado entre los 10 mejores: el peruano Maido, quinto, el mexicano Quintonil en el séptimo y el argentino Don Julio en el décimo.

Entregados esta madrugada en Las Vegas (EE.UU.), el restaurante español Disfrutar (Barcelona, España), de Eduard Xatruch, Mateu Casañas y Oriol Castro, se han convertido en el rey de la gastronomía mundial tras subir a la cima del podio de los premios 'The World's 50 Best Restaurants', donde también están el asador vasco Etxebarri (Atxondo), segundo, y el restaurante parisino Table by Bruno Verjus, tercero.

Tras una cuarta posición ocupada por Diverxo de Dabiz Muñoz (Madrid), que ha bajado una posición, encontramos en quinto lugar al primer latino, Maido (Lima), uno de los mayores puntales de la gastronomía latina gracias al cocinero Mitsuharu 'Micha' Tsumura, un carismático chef que combina las técnicas japonesas y los ingredientes peruanos.

Y en el número 7 encontramos al restaurante Quintonil (México), que ha subido del 9 al 7 gracias al trabajo que están haciendo Jorge Vallejo y su esposa Alejandra Flores, artífices de una cocina en la que reina la auténtica tradición mexicana.

Para comer en el número 10 habrá que tomar rumbo al sur desde México y visitar Buenos Aires, porque allí está Don Julio, esta parrilla que abrió en 1999 como casa de comidas de barrio cuando su dueño, Pablo Rivero, tenía poco más de 20 años. Hoy, este restaurante familiar lleva la cocina argentina por todo el mundo gracias no sólo al cuidado de sus carnes, sino por su alianza con la agricultura orgánica y los productos locales.

Foto: Instituto Distrital de Turismo.

Suben puestos en esta clasificación otros restaurantes de la gastronomía latinoamericana más puntera como es el caso de Kjolle (Lima), que asciende del 28 al 16. Kjolle es el primer negocio que emprende en solitario Pía León, que junto a Virgilio Martínez regentan Central, ahora parte del salón de la fama 'Best of the Best'.

Por su parte, Borago (Santiago de Chile), permanece en su posición 29, y en Bogotá, El Chato escala del 33 al 25. Suben también poco a poco Rosetta (México), del 49 al 34; y el brasileño Oteque (Río de Janeiro) va del 76 al 37. Mayta (Lima) también asciende del 47 al 41.

La cara negativa de la noche la han protagonizado A Casa do Porco (Sao Paulo), que ha sufrido una caída desde la 12º posición en 2023 hasta la 27; algo parecido a lo que le ha sucedido a Pujol (Ciudad de México), ya que el restaurante del chef Enrique Olvera desciende del 13 al 33.

Además, y en puestos más bajos, del número 43 baja al 53 el restaurante Leo (Bogotá), de la cocinera, artista y economista Leonor Espinosa, de quien la lista destaca "su sala audaz y moderna adornada con sorprendentes obras de arte".

Por último, en el número 100 de esta lista, y como nueva entrada, está Fauna (Valle de Guadalupe, México) del cocinero David Castro Hussong y la pastelera Maribel Aldaco Silva, que abrieron este restaurante en 2017.

Durante la gala se ha nombrado con el título de 'Best of the Best', otorgado a los restaurantes que han ocupado el número uno, al Central (Perú), quien entra a formar parte de este club del Olimpo gastronómico con el Bulli (España), El Celler de Can Roca (España), Noma (Dinamarca) o Mirazur (Francia), entre otros.

