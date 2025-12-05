En vivo
Blu Radio  / Política  / Felipe Saruma es incluido por Cambio Radical en su lista para la Cámara de Representantes

Felipe Saruma es incluido por Cambio Radical en su lista para la Cámara de Representantes

Al integrar a Saruma, el partido busca dinamizar su lista, refrescar su imagen y conectar con ciudadanos que están más familiarizados con los contenidos virales que con las tradicionales tarimas políticas.

