Felipe Saruma es incluido por Cambio Radical en su lista para la Cámara de Representantes

El partido político Cambio Radical ha generado un giro inesperado en el panorama electoral del Atlántico al apostar por un rostro prominente de las redes sociales para fortalecer su lista a la Cámara de Representantes.

Esta decisión evidencia cómo la política colombiana continúa adaptándose a los nuevos tiempos, obligando a los partidos tradicionales a renovar sus estrategias para conectar con un electorado que se informa cada vez más a través de plataformas digitales.

Se ha conocido que el partido ha incluido al influencer Felipe Saruma como uno de sus nuevos perfiles para la próxima contienda legislativa. Saruma se destaca por tener más de 5 millones de seguidores y un alcance que supera las fronteras.

Su figura se convierte en una pieza clave dentro de una estrategia que busca específicamente capturar la atención de las audiencias jóvenes que consumen contenido político en el ecosistema digital.



La movida de Cambio Radical se suma a una tendencia que ha tomado fuerza en comicios anteriores, cuando el Pacto Histórico incorporó a creadores de contenido que lograron movilizar a miles de seguidores hacia las urnas.

Al integrar a Saruma, el partido busca dinamizar su lista, refrescar su imagen y conectar con ciudadanos que están más familiarizados con los contenidos virales que con las tradicionales tarimas políticas.

La incorporación de este liderazgo digital representa una apuesta por integrar voces jóvenes y formatos contemporáneos a un escenario electoral que demanda comunicación directa, creatividad y presencia constante en las redes sociales.

Esta jugada política confirma que la contienda de 2026 estará inevitablemente marcada por la influencia, las audiencias digitales y la capacidad de los partidos para conquistar votantes desde el mundo virtual.