Rivales de Colombia más probables en el Mundial 2026, según análisis: ¿puede ser campeón?

A pocas horas del sorteo oficial del Mundial de 2026, un análisis desarrollado por el estadístico colombiano Daniel Eduardo Castro, de la Universidad Nacional y candidato a PhD en Ciencias de la Computación en Purdue University, ofrece una mirada anticipada a los posibles escenarios que enfrentará la Selección Colombia.

Con un software diseñado para replicar todas las reglas del sorteo (incluidas las restricciones de confederaciones, distribución de europeos y ubicación de sedes) se ejecutaron más de 300.000 simulaciones Montecarlo, suficientes para estabilizar tendencias y proyectar probabilidades confiables.

El sorteo, que se realizará este 5 de diciembre desde Washington, definirá los 12 grupos de una Copa del Mundo con 48 selecciones.

Aunque cada equipo del bombo 2, como Colombia, podría ubicarse teóricamente en cualquiera de las zonas, en la práctica las restricciones y los anfitriones generan escenarios más frecuentes que otros.



Francia e Inglaterra, los rivales más probables del bombo 1

El modelo revela que Colombia no distribuye de forma uniforme sus opciones en los 12 grupos. La presencia de Argentina y Brasil como cabezas de serie elimina cualquier posibilidad de enfrentarlos en fase de grupos, lo que reduce el número de zonas posibles y altera la frecuencia de aparición.

De acuerdo con las simulaciones, la Selección tiene un 73,63 % de probabilidades de enfrentar a un europeo cabeza de serie.

Los escenarios más comunes incluyen choques con Francia o Inglaterra, mientras que España es el europeo menos probable. En contraste, solo en un 26,37 % de los casos Colombia inicia el torneo enfrentando a uno de los anfitriones: México, Estados Unidos o Canadá.



Bombo 3: dominan África y Asia

Las restricciones de confederación también impactan los rivales del bombo 3. El análisis muestra que las probabilidades se concentran así:



42,11 % África

37,79 % Asia

13,32 % Europa

6,78 % Norteamérica

Un hipotético enfrentamiento con Noruega, la selección de Erling Haaland, resulta estadísticamente poco frecuente.



Bombo 4: más opciones de Jordania o ganador de repechaje

Para el bombo 4, las simulaciones indican que las opciones más repetidas para Colombia son Jordania o el ganador de la repesca A, que saldrá entre Nueva Caledonia, República Democrática del Congo o Jamaica. La probabilidad de cruzarse con un europeo de este bombo es baja.

La combinación de rivales que más se repite en el estudio es Europa + Concacaf + África, presente en el 30,68 % de las simulaciones.



¿Qué grupo le conviene más a Colombia?

Más allá del nivel de los rivales, el análisis también evaluó factores logísticos: distancias de viaje, sedes y tiempos de descanso. Este Mundial, con 16 ciudades distribuidas en Estados Unidos, México y Canadá, será el más extenso geográficamente de la historia, con desplazamientos de hasta 5.000 km entre sedes.

Según la FIFA, los equipos del bombo 2 tienen siete grupos (B, D, E, F, G, I y K) en los que deberán viajar a tres ciudades diferentes, mientras que en cinco (A, C, H, J y L) jugarán en solo dos sedes.



¿Colombia podría ganar el Mundial?

El estudio también evaluó la probabilidad de que Colombia gane el Mundial, la cual se ubica en 2 %, cifras inferiores a las de potencias como España, Francia, Argentina y Brasil, que superan el 10 %. Aun así, las simulaciones solo cuentan parte de la historia.

El partido inaugural será el 11 de junio en Ciudad de México y enfrentará al anfitrión frente a un europeo, posiblemente Escocia o Noruega. Desde allí comenzará a rodar un torneo tan impredecible como extenso.