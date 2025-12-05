Grupo de Colombia Mundial 2026: estas son las selecciones con las que se enfrentará la tricolor

Se llevó a cabo este viernes el sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, en el emblemático Kennedy Center, en Washington D.C., y Colombia ya conoce las selecciones que tendrá que enfrentar por el Grupo (En minutos se confirma) de la Copa del Mundo.

Colombia se clasificó al Mundial de 2026 con 28 puntos, una campaña repartida en siete victorias, siete empates y cuatro derrotas, además de una diferencia de gol de +10 que respaldó su clasificación sin sobresaltos.



¿Cuál Grupo le tocó a la Selección Colombia Mundial 2026?

La Selección Colombia se encontraba en el bombo 2 y el sorteo de la FIFA dejó a la tricolor en el Grupo X, por lo que tendrá que enfrentar a sus iguales de:



(En minutos se confirma)

(En minutos se confirma)

(En minutos se confirma)

Colombia intentará lograr su mejor participación en un Mundial en 2026 Foto: AFP

Calendario de Selección Colombia en la fase de grupos Mundial 2026

El cronograma de partidos oficiales de Colombia en la Copa del Mundo quedó de la siguiente manera:



Fecha 1

Colombia vs. [Rival 1]

Día: [día, fecha completa]

Hora: [hora local]

Estadio: [nombre del estadio – ciudad]

Fecha 2

[Rival 2] vs. Colombia

Día: [día, fecha completa]

Hora: [hora local]

Estadio: [nombre del estadio – ciudad]

Fecha 3

Colombia vs. [Rival 3]

Día: [día, fecha completa]

Hora: [hora local]

Estadio: [nombre del estadio – ciudad]

¿Cómo llega Colombia al Mundial?

La ruta mundialista dejó nombres propios. Luis Díaz se consolidó como el futbolista más determinante del frente de ataque: cerró un año sobresaliente con el Liverpool, y cambió de equipo al Bayern Múnich, además de que terminó la Eliminatoria como segundo máximo goleador, con siete anotaciones.

A su lado, James Rodríguez volvió a ser pieza clave con la camiseta de la selección, donde su influencia es total y fue elegido mejor jugador de la Copa América 2024 y aportó goles y asistencias tanto en el torneo continental como en la clasificación mundialista.



Luis Díaz y James Rodríguez son los 2 jugadores más importantes de la tricolor Foto: AFP

El ciclo de Néstor Lorenzo llega al Mundial con números que explican por qué Colombia logró estabilizarse. El entrenador supera los 40 partidos dirigidos y mantiene un rendimiento cercano al 70%, cifra que enmarca la consistencia del proceso.

Bajo su guía, la selección encadenó una larga racha sin derrotas que abarcó amistosos, Eliminatoria y la Copa América 2024, torneo en el que alcanzó la final. Ese tramo permitió afirmar una estructura, un estilo reconocible y un grupo que se mantuvo unido incluso en los momentos más exigentes.

