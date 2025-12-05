Cali refuerza su seguridad con el lanzamiento del plan Navidad

En rueda de prensa, las autoridades de Santiago de Cali presentaron el Plan Navidad, la estrategia diseñada para garantizar una temporada de fin de año segura para residentes y visitantes.

La Policía anunció la llegada de 1.200 uniformados que reforzarán los operativos en el área metropolitana. 400 provienen de la Escuela Simón Bolívar y 800 fueron enviados desde la Dirección General.

El despliegue incluye unidades de Policía Militar, Gaula, Tránsito, Carabineros y Policía Comunitaria, que estarán ubicadas en zonas estratégicas con el fin de prevenir delitos y atender emergencias de manera inmediata.

El general Henry Bello, comandante de la Policía de Cali, explicó que con estos refuerzos se “dinamizará el servicio con intervenciones focalizadas en el sector comercio, sector residencial y corredores de movilidad hacia Palmira, Buenaventura y el norte del Cauca”.



También, el comandante de la policía anunció que se harán controles constantemente a los establecimientos comerciales para evitar que se venda licor adulterado .

Por su parte, el secretario de Seguridad y Convivencia del Valle, Guillermo Londoño, anunció que la ciudad contará con la Red Aérea de Protección Territorial, una moderna flota de drones equipada con tecnología avanzada para ampliar el monitoreo y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier situación de riesgo.

Londoño también advirtió que habrá sanciones para los padres cuyos hijos resulten lesionados por el uso indebido de pólvora.

Además, el secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, presentó 50 nuevos agentes de tránsito que reforzarán los operativos en distintos puntos de la ciudad durante esta temporada.

Finalmente, las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de Cali y sus habitantes.