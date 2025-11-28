En vivo
La guerra con drones avanza en Colombia: las revelaciones de The Economist; menciona a Ucrania

Miles de combatientes colombianos se han desplazado a Ucrania como mercenarios, algunos de ellos integrándose a la legión extranjera para recibir entrenamiento especializado en manejo de drones. Según el medio, varios regresan al país con conocimientos avanzados que luego son aprovechados por organizaciones criminales.

