Capturan a 'Caballo', señalado cabecilla urbano del Clan del Golfo, durante operativo en Betania

Capturan a alias “Caballo”, cabecilla urbano de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, involucrado en ataques a la Fuerza Pública en Betania e Hispania. Durante el operativo también fueron detenidos otros dos señalados integrantes.

Durante un operativo de la Policía Nacional en Antioquia se reportó la captura en flagrancia de tres presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, en una intervención realizada en el municipio de Betania. El operativo se desarrolló con la coordinación de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y el apoyo del Ejército Nacional.

Entre los detenidos se encuentra alias 'Caballo', señalado como cabecilla urbano con cuatro años de trayectoria criminal. Las autoridades lo señalan de ser responsable de homicidios selectivos y ataques contra la Fuerza Pública en Betania e Hispania, dos de los municipios más afectados por la presencia de esta subestructura en el Suroeste antioqueño. Junto a él fueron capturados alias “Vergara”, quien tendría dos años al interior del grupo y sería el encargado de coordinar la distribución y venta de estupefacientes en zonas urbanas y rurales, y alias “Durango”, integrante desde hace tres años y señalado de actuar como escolta de “Caballo”.

"Esta investigación se llevó a cabo durante cinco meses. En los capturados se encuentra Kevin Antonio Ramírez Salgado, alias 'Caballo', este sujeto dinamizador de homicidios selectivos y ataques a la fuerza pública. Fernay Vergara Hernández, alias 'Vergara', coordinador también del tráfico de estupefacientes. Y Miguel Durango Bravo, alias 'Durango", dijo el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia.



Capturados del Clan del Golfo en Betania, Antioquia. Foto: Policía de Antioquia.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos pistolas calibre 9 mm, 30 cartuchos de diferentes calibres y 603 gramos de marihuana, elementos que, según la Policía, estarían vinculados a las actividades delictivas que adelantaba esta fracción urbana del grupo delincuencial.

La institución calificó este resultado como un paso importante para la reducción de los índices de homicidio y el fortalecimiento de la seguridad territorial en el Suroeste antioqueño, teniendo en cuenta las altas cifras de asesinatos que se presentan en por lo menos cinco municipios en comparación con el 2024 (Andes, Betulia, Jericó, La Pintada y Jardín). En esta subregión las autoridades mantienen acciones operacionales ante el avance de estructuras vinculadas a economías ilícitas y violencia armada.

En las próximas horas, los capturados serán presentados ante la autoridad competente para su judicialización.