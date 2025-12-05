Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes 5 de diciembre de 2025

Publicidad
El Chontico Día continúa siendo uno de los juegos de chance más emblemáticos del Valle del Cauca.
Su historia, su arraigo cultural y la emoción que despierta en cada sorteo lo han convertido en una tradición diaria para miles de jugadores en el suroccidente colombiano. Vea el sorteo en vivo aquí:
El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 5 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Este popular chance ofrece múltiples formas de participar, pensadas para todo tipo de apostadores, desde los más constantes hasta quienes juegan de manera ocasional. Cada modalidad combina intuición y azar:
Estas opciones permiten que cada jugador construya su propia estrategia según su experiencia y estilo de juego.
Una de las razones de su popularidad es su accesibilidad. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, permitiendo que personas con distintos presupuestos participen sin inconvenientes.
El proceso de cobro es sencillo y debe hacerse en un punto de pago autorizado. El ganador debe presentar:
Según el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
El Chontico Día sigue siendo uno de los sorteos más queridos del Valle del Cauca. Cada tarde convoca a miles de apostadores que mantienen viva esta tradición regional, siempre con la esperanza de que la suerte esté de su lado.