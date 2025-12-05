Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes 5 de diciembre de 2025

El Chontico Día continúa siendo uno de los juegos de chance más emblemáticos del Valle del Cauca.

Su historia, su arraigo cultural y la emoción que despierta en cada sorteo lo han convertido en una tradición diaria para miles de jugadores en el suroccidente colombiano. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador del Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 5 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Este popular chance ofrece múltiples formas de participar, pensadas para todo tipo de apostadores, desde los más constantes hasta quienes juegan de manera ocasional. Cada modalidad combina intuición y azar:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto

acertar las cuatro cifras en el orden exacto 4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden

ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras

coincidencia exacta de las tres últimas cifras 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras

acertar exactamente las dos últimas cifras 1 cifra (uña): acertar solo la última cifra del resultado

Estas opciones permiten que cada jugador construya su propia estrategia según su experiencia y estilo de juego.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Día?

Una de las razones de su popularidad es su accesibilidad. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, permitiendo que personas con distintos presupuestos participen sin inconvenientes.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso de cobro es sencillo y debe hacerse en un punto de pago autorizado. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado

El documento de identidad y una fotocopia legible

Según el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos

documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT

documentos básicos + formulario SIPLAFT Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días)

El Chontico Día sigue siendo uno de los sorteos más queridos del Valle del Cauca. Cada tarde convoca a miles de apostadores que mantienen viva esta tradición regional, siempre con la esperanza de que la suerte esté de su lado.